Attaque iranienne sur Israël : une fillette de 7 ans grièvement blessée par des débris de missile

Une fillette de 7 ans a été grièvement blessée dans la communauté bédouine près d'Arad, en Israël, suite à la lourde attaque de missiles lancée par l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche. La jeune victime a été touchée par des débris d'un intercepteur qui a frappé sa maison. Une équipe du Magen David Adom (MDA) lui a prodigué les premiers soins avant de la transférer à l'hôpital Soroka de Beer Sheva, inconsciente, intubée et souffrant d'un traumatisme crânien.

L'hôpital Soroka a indiqué que la fillette blessée avait été transférée au bloc opératoire et admise à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Par ailleurs, huit autres personnes ont été légèrement blessées, certaines par des éclats et d'autres en courant vers les abris. Trois personnes ont également souffert d'anxiété.

Zohar Sarbinski, ambulancière du MDA, a raconté : "Près de l'entrée d'Arad, nous avons rejoint un véhicule privé venant de la communauté bédouine. À l'arrière se trouvait une fillette d'environ 10 ans, à moitié consciente, avec une blessure par éclat à la tête. Nous lui avons prodigué des soins vitaux et l'avons évacuée vers l'hôpital dans un état grave."

Des sirènes ont retenti dans plusieurs localités du pays, notamment dans la région de Beer Sheva, sur le plateau du Golan, à Jérusalem, en Judée-Samarie et dans d'autres zones, après que Tsahal a lancé des intercepteurs contre des missiles balistiques tirés depuis l'Iran. Des dizaines de missiles balistiques au moins ont été tirés, et des dizaines d'interceptions ont été observées dans le ciel israélien, principalement dans la région de Dimona et de Beer Sheva. Aucun impact n'a été officiellement signalé pour l'instant. Le MDA a indiqué qu'environ 20 personnes souffraient d'anxiété ou avaient été blessées en se rendant dans les abris.