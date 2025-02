Judée-Samarie : un terroriste ouvre le feu sur des soldats, 10 blessés, dont deux dans un état critique

Un terroriste portant un gilet militaire a ouvert le feu sur des soldats israéliens près du village de Taysir, au nord de la Samarie. Tsahal examine si le terroriste a pénétré dans l'enceinte militaire. Après plusieurs minutes d'échanges de tirs, il a été neutralisé. Dix personnes ont été blessées, dont deux dans un état critique. L'attaque s'est produite au point de contrôle de Taysir. Selon le porte-parole de Tsahal, "des tirs ont visé un poste militaire, les soldats ont répliqué par des tirs nourris et ont éliminé le terroriste". L'unité en place et des renforts ont riposté au terroriste , qui a été abattu après quelques minutes.

Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux. Quatre blessés ont été transportés à l'hôpital Beilinson à Petaḥ Tikva, deux autres en hélicoptère à l'hôpital Rambam de Haïfa, et deux à l'hôpital Emek d'Afula. Des images de la fusillade montrent des forces courant à la rescousse de leurs camarades. D'après Tsahal, le terroriste a ouvert le feu à très courte distance. L'armée cherche à comprendre comment il a pu s'approcher aussi près et s'il a réussi à entrer dans l'enceinte militaire. Le drone d'observation "Zik" le suivait, mais c'est une unité terrestre qui l'a abattu.

Magen David Adom (MDA) a déployé quatre unités de soins intensifs et trois ambulances sur place, ainsi que six ambulances aux hélistations des hôpitaux. "Nous avons apporté les premiers soins à six blessés, puis organisé leur évacuation par hélicoptère et ambulance vers les hôpitaux", a expliqué Denis Polkov, paramédic du MDA.

Taysir est situé dans la zone dite du "Pentagone des villages", où Tsahal opère dans le cadre de l'opération "Mur de Fer". Depuis le début de cette opération, l'armée israélienne a éliminé plus de 35 terroristes et arrêté plus de 100 suspects. De nombreux engins explosifs ont été saisis ou détruits. Le Hamas a réagi à l'attaque en déclarant : "Les crimes de l'occupation et l'agression contre la Cisjordanie occupée ne resteront pas sans réponse".