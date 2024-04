Attentat à la voiture-bélier à Jérusalem : trois blessés, les terroristes arrêtés

Trois piétons ont été légèrement à modérément blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem, lundi matin. Les blessés ont été transférés à l'hôpital Shaare Zedek, dont un jeune de 18 ans souffrant d'une blessure à la tête et deux autres présentant diverses blessures légères. La police a annoncé que deux terroristes avaient pris la fuite, abandonnant sur leur chemin une arme artisanale de type "Carlo".

Les terroristes sont arrivés rue Techeleth Mordechai, où ils ont percuté un piéton. Ils ont ensuite poursuivi leur route rue Yrmiahou, heurtant deux autres personnes. À ce stade, les hommes sont sortis du véhicule et ont tenté d'ouvrir le feu avec leur arme, mais un enrayement les en a empêchés. Ils ont alors décidé de s'enfuir, jetant au passage l'arme. L'inspection de leur véhicule a révélé qu'ils étaient également en possession d'une hache.

Après d'intenses recherches menées par les forces de police et les combattants des gardes-frontières du district de Jérusalem, et avec l'aide des moyens et d'un hélicoptère de l'unité aérienne de la police israélienne, les deux terroristes ont été localisés et arrêtés peu de temps après, cachés dans un commerce fermé. Ils ont été remis pour interrogatoire, mené conjointement par l'unité centrale du district et le Shin Bet.