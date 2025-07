Attentat déjoué à Jérusalem : des terroristes de Daech planifiaient d'utiliser un drone explosif

Articles recommandés -

La police de Jérusalem, en collaboration avec le service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet), a déjoué un attentat terroriste planifié par trois sympathisants de Daech résidant à Jérusalem-Est, selon les informations révélées jeudi. Les terroristes avaient l'intention de frapper les forces de sécurité opérant au checkpoint "Sheikh Saad" dans l'est de la ville, selon un plan impliquant des tirs, une voiture piégée ou un drone explosif. Ils ont été arrêtés avant de pouvoir mettre leurs projets à exécution, et des actes d'accusation sont attendus.

Une enquête révélatrice de méthodes sophistiquées

Au cours des dernières semaines, une enquête a été ouverte suite aux soupçons concernant l'intention de trois résidents de Jérusalem-Est de commettre un attentat terroriste nationaliste au checkpoint situé dans le quartier de Jabal Mukhaber. Les détectives de l'unité d'investigation de Jérusalem ont d'abord arrêté un suspect âgé d'une vingtaine d'années, résidant dans le quartier de Tsur Baher. Lors d'une perquisition à son domicile, un pistolet et des munitions ont été saisis, dissimulés dans une chaussette.

Après plusieurs jours d'interrogatoire dans les bureaux de l'unité d'investigation de Jérusalem, deux autres suspects de la même tranche d'âge ont été arrêtés et transférés pour interrogatoire à l'unité centrale du district de Jérusalem et au Shin Bet.

Radicalisation par la propagande en ligne

L'enquête a révélé que les trois hommes, adhérant à l'idéologie de "l'État islamique" (Daech), avaient consommé via internet de nombreux contenus de l'organisation, notamment des images d'horreur, des vidéos d'exécutions provenant des zones de combat de l'organisation à l'étranger.

Influencés par ces contenus, les trois complices avaient planifié des attentats contre des policiers et des combattants de la police aux frontières dans l'est de la ville. À un certain stade, ils ont opté pour le schéma d'une voiture piégée "capable de causer plus de dégâts et la mort de plus de personnes". Avant leur arrestation, ils avaient commencé les préparatifs pour l'exécution de leurs attentats terroristes et l'apprentissage de la fabrication d'explosifs et de moyens de sabotage. L'un des terroristes avait même acheté une arme dans le but "de tuer des Juifs".

Des antécédents inquiétants

L'un des suspects avait participé il y a plusieurs années au lancement de cocktails Molotov contre un poste de police dans l'est de la ville. Un autre suspect, qui travaillait dans le centre du pays, avait l'habitude d'envoyer des photos de scènes d'attentats aux journalistes de Gaza.

L'enquête a également révélé que les suspects avaient rejoint les rangs de Daech et avaient l'intention de partir en Syrie. À cette fin, ils avaient établi des contacts avec des représentants de l'organisation en Cisjordanie et en Syrie via internet. Leur plan a été déjoué suite à leur arrestation.

Cette affaire illustre la persistance de la menace terroriste à Jérusalem et l'évolution des tactiques utilisées, notamment l'usage potentiel de drones comme armes d'attaque, représentant un défi sécuritaire croissant pour les autorités israéliennes.