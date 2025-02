Attentats dans les dépôts de bus : un Israélien arrêté pour avoir transporté l'un des terroristes

Les enquêteurs du Shin Bet et de l'unité centrale d'investigation de Tel Aviv ont arrêté vendredi matin un citoyen juif israélien résidant dans la région de Gush Dan, soupçonné d'avoir transporté l'un des terroristes impliqués dans la pose d'explosifs dans plusieurs autobus. Le suspect sera présenté à un juge pour prolongation de sa détention au tribunal de Tel Aviv. L'arrestation a eu lieu vers 4h00 du matin. L'homme est notamment accusé de "transport d'un résident illégal, manipulation d'explosifs, implication dans des activités terroristes et atteinte à la sécurité de l'État". L'audience se tiendra à huis clos et il lui a été interdit de rencontrer un avocat. Les autorités devraient demander la prolongation de sa détention lors d'une audience prévue à midi.

Immédiatement après les explosions survenues dans la région de Gush Dan, une vaste enquête a été lancée. Les services de sécurité ont recueilli des images de caméras de surveillance à proximité des lieux des incidents à Holon et Bat Yam, tentant d'identifier les auteurs et de comprendre comment les explosifs ont été placés. La traque des terroristes se poursuit.

Vers 20h15 jeudi soir, trois engins explosifs ont détoné dans des autobus stationnés dans deux dépôts - le dépôt Begin et le dépôt Wolfson. Un quatrième dispositif placé dans un bus du dépôt Wolfson n'a pas explosé et a été neutralisé par les forces de police appelées sur place.

Les quatre engins contenaient chacun cinq kilogrammes d'explosifs et étaient munis de minuteries. Les forces de sécurité, le Shin Bet, Tsahal et la police ont ouvert une enquête, et des barrages routiers ont été installés en Cisjordanie. Trois bataillons de Tsahal ont été mobilisés pour aider et renforcer la police dans le centre d'Israël et en Judée-Samarie.

Durant la nuit, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une réunion d'évaluation spéciale avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le directeur du Shin Bet et le commissaire de police. Netanyahou a ordonné "une action intensive contre les foyers terroristes en Cisjordanie et une vigilance accrue dans les villes israéliennes". Le bataillon de Tulkarem de la branche militaire du Hamas a publié une déclaration sur Telegram suggérant un possible lien avec l'incident : "La vengeance des martyrs ne sera pas oubliée tant que l'occupant restera sur notre terre". Toutefois, le Hamas n'a pas revendiqué officiellement l'attaque.