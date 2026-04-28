Au Kazakhstan, Isaac Herzog rencontre la communauté juive et appelle au renforcement des liens avec Israël

Le président d’Israël, Isaac Herzog, a poursuivi mardi sa visite officielle au Kazakhstan en se rendant à la synagogue Beit Rachel d’Astana, où il a rencontré les responsables de la communauté juive locale ainsi que le grand rabbin du pays, Yeshaya Cohen. Étaient également présents le rabbin d’Astana, Shmuel Karnauch, ainsi que plusieurs représentants du mouvement Habad.

Au cours de cette visite, Isaac Herzog a été informé de la vie communautaire juive au Kazakhstan, de ses activités religieuses et éducatives, ainsi que des défis liés à la préservation de l’identité juive. Le président israélien a ensuite rejoint les fidèles dans la salle de prière, où une prière a été récitée pour les soldats de Tsahal et les forces de sécurité israéliennes.

Dans son allocution, Isaac Herzog a salué "la communauté juive florissante et dynamique" du Kazakhstan, estimant qu’elle faisait face aux défis actuels "de manière remarquable". Il a également remercié le président Kassym-Jomart Tokaïev pour son invitation à cette visite d’État, affirmant avoir eu des échanges positifs avec les plus hautes autorités kazakhes.

Le chef de l’État israélien a enfin exprimé l’espoir que ce déplacement donnera un nouvel élan aux relations entre Israël et les pays d’Asie centrale. Il a souligné que sa présence au Kazakhstan, "surtout en cette période", témoignait d’une volonté commune de renforcer les coopérations politiques, économiques et culturelles au bénéfice de l’ensemble de la région.