"Aucune liste d'otages ne nous a été transmise", assure un responsable israélien

Une source israélienne proche des négociations d'accord visant à la libération des otages a indiqué mercredi à la chaîne israélienne Kan, que malgré les informations faisant état de progrès dans les pourparlers, Israël n'avait pas reçu les noms des otages qui doivent être libérées lors de la première phase. "Aucune liste d'otages ne nous a été transmise", a-t-il assuré. Selon lui, "la visite du chef d'état-major et du chef du Shin Bet au Caire n'a pas abordé le sujet des otages".

Le responsable israélien a réagi aux informations diffusées par les médias arabes, dont celles publiées mardi soir par la chaîne Al-Arabiya affirmant le Hamas avait remis à l'Egypte une liste des otages libérables. La chaîne indiquait également que l'organisation terroriste avait soumis une proposition selon laquelle le contrôle total du terminal de Rafah serait transféré à l'Autorité palestinienne et que Tsahal se retirerait de l'axe de Philadelphie.

Comité des familles des otages

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a quant à lui rapporté mercredi matin que l'Égypte avait transmis à Israël les noms de 30 otages qui "remplissent les conditions initiales fixées pour la première phase de l'accord". Selon le journal, les sources égyptiennes ont précisé que "la tendance est de libérer un otage israélien tous les deux jours, de transférer des médicaments à un certain nombre d'otages en échange de la libération de dizaines de prisonniers palestiniens détenus en Israël et transférer un certain nombre de camions transportant de l'aide médicale et humanitaire vers la bande de Gaza". Il a également été déterminé que les soldats israéliens détenus en otage seraient libérés lors de la prochaine phase de l'accord.

Dans le cadre des négociations, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef d’état-major Herzi Halevi sont arrivés mardi au Caire, où ils ont rencontré le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rashad, et des hauts gradés de l’armée égyptienne. Au cours de la réunion, qui a duré environ six heures, les parties ont tenté de parvenir à une avancée sur certaines questions controversées concernant la guerre à Gaza. Il convient toutefois de noter que la réunion était prévue depuis plusieurs semaines, ce qui n'indique pas nécessairement de progrès dans les négociations.

IDF Spokesperson

Des responsables israéliens, au fait des détails des négociations, ont déclaré à Kan qu'à ce stade, l'optimisme était prématuré, puisque les progrès dépendent de la flexibilité à la fois d'Israël et du Hamas. En revanche, une source égyptienne a déclaré qu'"Israël exprime toujours des réticences à avancer vers un accord, notamment en raison des éléments 'bellicistes' au sein de son gouvernement". "Les grandes lignes discutées par les parties ne sont pas fondamentalement différentes de celles discutées dans le passé. Les négociations sont intenses, mais Israël et le Hamas ne sont pas encore parvenus à des résolutions."