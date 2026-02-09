Australie : Isaac Herzog rend hommage aux victimes de l'attentat de Bondi Beach

Le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, a entamé lundi sa visite officielle en Australie par un moment de recueillement solennel sur le site de l’attentat terroriste antisémite de Bondi Beach, à Sydney. Accompagné de son épouse Mikhal, il a rencontré les familles des victimes et des survivants, et a participé à une cérémonie de mémoire et de communion.

L’attaque, survenue le 14 décembre 2025, reste la plus meurtrière de l’histoire australienne. Quinze personnes, réunies pour célébrer Hanoucca sur cette plage emblématique, ont été assassinées par deux terroristes islamistes. Parmi elles, Matilda, âgée de seulement 10 ans, et Alex Kleitman, 87 ans, survivant de la Shoah, tué parce qu’il était juif.

Au cours de la cérémonie, Isaac Herzog a déposé une gerbe au nom de l’État d’Israël et placé deux pierres venues de Jérusalem. "Dans la tradition juive, les pierres symbolisent l’éternité de la mémoire et le lien indissoluble avec ceux que nous avons perdus", a-t-il expliqué, soulignant que ces pierres resteraient à Bondi comme un témoignage durable contre la haine et la violence.

S’adressant aux médias, le président israélien a affirmé que les terroristes avaient "délibérément visé nos chers frères et sœurs juifs d’Australie", tout en rappelant que l’attaque constituait également une agression contre l’ensemble de la société australienne et les valeurs démocratiques fondamentales : la vie humaine, la liberté religieuse, la tolérance et la dignité. "C’est ainsi que le terrorisme opère partout dans le monde, et malheureusement Israël fait face à cette menace mortelle depuis des décennies", a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables australiens et communautaires, dont le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, des élus locaux, ainsi que des dirigeants des principales organisations juives du pays. Isaac Herzog a salué l’élan de solidarité observé après l’attentat, rappelant les gestes héroïques de citoyens ordinaires qui ont porté secours aux blessés, transformant des planches de surf en brancards.

Invité par le gouverneur général et le Premier ministre australien Anthony Albanese, le président israélien a insisté sur le fait que l’antisémitisme n’est "ni un problème juif, ni un problème local, mais un fléau mondial". Il a appelé les dirigeants politiques et civils à agir et à parler sans ambiguïté, concluant par une prière pour les victimes et un message d’espoir : "Que Dieu donne la force à son peuple et bénisse son peuple par la paix."