Bahreïn accueille le nouvel ambassadeur d’Israël après une pause diplomatique

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif ben Rachid Al Zayani, a officiellement reçu mercredi les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Israël à Manama, Shmuel Revel, selon l’agence officielle BNA.

Lors de la cérémonie, Al Zayani a souhaité "plein succès" au diplomate israélien et a souligné "l’importance de poursuivre les efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région". Cette reprise des échanges marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, qui avaient normalisé leurs liens en 2020 dans le cadre des Accords d’Abraham, parrainés par les États-Unis.

Bahreïn, qui abrite la Cinquième flotte américaine, joue un rôle stratégique dans l’équilibre régional. Cependant, les relations bilatérales avaient été mises à mal après l’attaque du 7 octobre 2023, lorsque des terroristes du Hamas ont infiltré le sud d’Israël, tuant 1 200 personnes et enlevant 251 otages vers Gaza.

Bien que le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn ait condamné publiquement le massacre, le royaume avait rappelé son ambassadeur en novembre 2023 "en soutien à la cause palestinienne", entraînant également le départ de l’émissaire israélien.

L’arrivée de Shmuel Revel à Manama symbolise donc une volonté de relancer le dialogue diplomatique entre les deux pays, sur fond de tensions persistantes au Proche-Orient.