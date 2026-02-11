Benjamin Netanyahou est arrivé à Washington et a rencontré Steve Witkoff et Jared Kushner

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à la base aérienne d’Andrews, près de Washington, pour une visite diplomatique centrée sur les grands dossiers régionaux. Il doit y rencontrer le président américain Donald Trump.

Dès son arrivée, le chef du gouvernement israélien a entamé son programme par une réunion à Blair House avec les émissaires spéciaux de la Maison-Blanche, Steve Witkoff et Jared Kushner. Ces derniers l’ont informé des premiers échanges engagés vendredi dernier avec l’Iran dans le cadre d’un nouveau cycle de discussions.

Interrogé à sa descente d’avion sur la possibilité qu’il soutienne un éventuel accord entre Washington et Téhéran, Benjamin Netanyahou a décliné tout commentaire.

Avant son départ pour les États-Unis, il avait toutefois précisé les priorités de son déplacement. "Nous parlerons de Gaza, de la région, mais avant tout de l’Iran", a-t-il déclaré. Le Premier ministre entend présenter à Donald Trump ses "principes pour une négociation avec l’Iran", qu’il juge essentiels pour garantir la paix et la sécurité au Moyen-Orient.

De son côté, le président américain a affiché une volonté d’apaisement. Dans une interview accordée à la chaîne Fox Business, Donald Trump a affirmé privilégier une solution diplomatique à une escalade des tensions. "Sans arme nucléaire et sans missiles", a-t-il insisté, estimant que l’Iran souhaite parvenir à un accord, malgré les scepticismes exprimés par certains observateurs.

La rencontre entre les deux dirigeants intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, où la question iranienne demeure au centre des équilibres stratégiques au Moyen-Orient.