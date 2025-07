Benjamin Netanyahou propose officiellement la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a officiellement proposé mardi le président américain Donald Trump, pour le prix Nobel de la paix, remettant personnellement sa lettre de recommandation lors de leur rencontre nocturne à la Maison Blanche.

Une reconnaissance des "accords d'Abraham"

La recommandation de Netanyahou se base sur les réalisations déjà accomplies par Trump, notamment les accords d'Abraham, et non sur des promesses futures. Dans sa lettre adressée au comité Nobel, le Premier ministre israélien salue l'engagement "exceptionnel et sans compromis" du président américain pour la promotion de la paix et de la stabilité mondiale.

"Le président Trump a démontré un engagement exceptionnel et sans compromis pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité à travers le monde. Au Moyen-Orient, ses efforts ont conduit à des changements spectaculaires et à la création de nouvelles opportunités pour élargir le cercle de la paix et de la normalisation", écrit Netanyahou.

Les accords d'Abraham au cœur de l'argumentation

Le Premier ministre place les accords d'Abraham au centre de son argumentaire. "Parmi les plus remarquables de ces réalisations figure le rôle central du président Trump dans la promotion des accords d'Abraham", poursuit la lettre.

Ces accords historiques ont établi des relations diplomatiques officielles entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Netanyahou souligne que ces "percées ont remodelé le visage du Moyen-Orient".

https://x.com/i/web/status/1942439596228256198 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une diplomatie innovante

La lettre met en avant la vision et le leadership audacieux de Trump, qui ont favorisé "une diplomatie innovante, non basée sur la confrontation et l'extrémisme, mais sur la coopération, le dialogue et la prospérité partagée".

Netanyahou conclut son plaidoyer en déclarant : "Peu de dirigeants ont accompli des percées aussi concrètes vers la paix en si peu de temps. En cette période de changement historique sans précédent, je ne peux penser à un candidat plus méritant au prix Nobel de la paix que le président Trump."

D'autres soutiens américains

Netanyahou n'est pas le premier à recommander Trump pour le Nobel. Plusieurs élus américains l'ont précédé dans cette démarche. Le dernier en date, le représentant de Géorgie, Buddy Carter, a écrit en juin au comité Nobel, affirmant que le président avait joué un rôle "exceptionnel et historique" en mettant fin au "conflit armé entre Israël et l'Iran" et en empêchant "le plus grand État soutien du terrorisme au monde d'acquérir l'arme la plus meurtrière de la planète".

L'année dernière, le membre du Congrès Darrell Issa, républicain de Californie, avait également recommandé Trump, arguant que sa victoire électorale de 2024 avait eu un "impact stupéfiant" sur la paix mondiale.