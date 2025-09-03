Benjamin Netanyahou qualifie le Premier ministre belge de "faible"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a vivement réagi ce mercredi après l’annonce de la Belgique de reconnaître officiellement l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU prévue plus tard ce mois-ci.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Netanyahou a qualifié son homologue belge, Bart de Wever, de « dirigeant faible qui cherche à apaiser le terrorisme islamiste en sacrifiant Israël ». Selon lui, cette décision place la Belgique du côté des organisations terroristes plutôt que dans le camp de la paix et de la sécurité.

« Il veut nourrir le crocodile terroriste avant qu’il ne dévore la Belgique », a lancé Netanyahou. Le chef du gouvernement israélien avait également fustigé l’Australie et son Premier ministre, Anthony Albanese, après que Canberra a annoncé une décision similaire de reconnaissance. Netanyahou l’a qualifié, lui aussi, de « politicien faible », estimant que ces prises de position risquent d’encourager le Hamas et d’autres organisations terroristes à poursuivre leurs actions. Netanyahou a conclu en affirmant qu’Israël « ne se laissera pas faire et continuera à se défendre », soulignant que la reconnaissance internationale d’un État palestinien sans garanties sécuritaires ni désarmement du Hamas constitue, selon lui, une menace directe pour la stabilité régionale et pour la sécurité d’Israël.