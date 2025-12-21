Benjamin Netanyahou reçoit le sénateur américain Lindsey Graham à Jérusalem

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré dimanche, à Jérusalem, le sénateur américain Lindsey Graham, lors d’un entretien marqué par une forte convergence de vues sur la situation sécuritaire régionale et l’avenir de Gaza et du Liban.

Au début de la rencontre, Benjamin Netanyahou a salué la relation étroite qui lie Israël au sénateur républicain, le qualifiant de "grand ami d’Israël" et de "cher ami personnel". "Nous n’avons pas de meilleurs amis que lui", a déclaré le chef du gouvernement israélien en l’accueillant dans son bureau.

Lindsey Graham a ouvert ses propos par un message de circonstance à l’occasion de Hanoucca, avant de souligner les objectifs de sa visite. Se félicitant des "nombreux succès" enregistrés en 2025, le sénateur a affirmé vouloir œuvrer pour que 2026 soit "une année de paix" et de victoire contre "le mauvais camp". Il a ensuite livré une analyse sans concession de la situation sécuritaire, estimant que le Hamas ne montrait aucun signe de désarmement. Selon lui, l’organisation terroriste chercherait au contraire à se réarmer et à consolider son emprise sur la bande de Gaza, plutôt qu’à y renoncer.

Lindsey Graham a également pointé du doigt le Hezbollah, qu’il accuse de poursuivre ses efforts pour produire davantage d’armes. "C’est un résultat inacceptable", a-t-il insisté, exprimant son inquiétude face à la persistance et à l’aggravation des menaces pesant sur Israël.

En réponse, Benjamin Netanyahou a pleinement validé l’analyse du sénateur américain. "Vous avez raison sur les deux points", a-t-il affirmé, avant d’ajouter sur un ton plus personnel : "Vous avez généralement raison. Je pourrais même dire toujours, mais il faut bien laisser une petite marge."