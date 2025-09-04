Benjamin Netanyahou refuse à Emmanuel Macron une visite en Israël : "Renoncez d'abord à reconnaître un État palestinien"

Articles recommandés -

Les tensions diplomatiques entre Paris et Jérusalem s’intensifient. Selon une information diffusée mercredi soir par la chaîne israélienne Kan, confirmant celle publiée la veille sur i24NEWS, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé une demande du président français Emmanuel Macron de se rendre en Israël, posant une condition préalable que Paris renonce à son intention de reconnaître un État palestinien.

D’après le diffuseur public israélien, Macron souhaitait effectuer une visite éclair en Israël, mais Netanyahou a opposé un refus, estimant que la venue du chef de l’État français était incompatible avec sa position actuelle. “Nous ne laisserons pas Macron jouer sur les deux tableaux”, a confié une source israélienne.

L’ancien député français Meyer Habib, interrogé par i24NEWS mardi soir, avait confirmé cette information : “Macron a envoyé un message à Netanyahou pour exprimer son souhait de venir. Netanyahou lui a répondu que, dans les circonstances actuelles, ce n’était pas le bon moment.”

Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées ces derniers mois. Emmanuel Macron a annoncé son intention de reconnaître un État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU le 22 septembre, provoquant la colère d’Israël. Le président français a également appelé à deux reprises à un embargo sur les ventes d’armes à Israël, estimant que l’arrêt des exportations “était la seule façon de mettre fin aux combats” à Gaza et au Liban.

Dans une lettre adressée fin août à Macron, Netanyahou l’avait directement accusé de favoriser l’antisémitisme en France. “Votre appel pour un État palestinien verse de l’huile sur le feu antisémite. Ce n’est pas de la diplomatie, c’est de l’apaisement. Cela récompense le terrorisme du Hamas, complique la libération des otages et encourage la haine des Juifs dans vos rues”, écrivait-il.

L’Élysée avait réagi avec fermeté, qualifiant ces accusations d’“abjectes” et d’“erronées”, tout en affirmant que la France “protège et protégera toujours ses citoyens juifs”.