Benjamin Netanyahou rencontre Javier Milei à New York : une alliance réaffirmée entre Israël et l’Argentine

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rencontré jeudi à New York le président argentin, Javier Milei. Cette entrevue a été l’occasion pour les deux dirigeants d’afficher la solidité de leurs relations bilatérales et leur volonté commune de renforcer la coopération.

Benjamin Netanyahou a exprimé sa "profonde reconnaissance" envers Javier Milei, qu’il a qualifié de "véritable ami de l’État d’Israël et du peuple juif". Le chef du gouvernement israélien a salué la position constante de son homologue argentin, qui s’est distingué par son soutien à Israël face aux critiques récurrentes à l’ONU et dans d’autres forums internationaux.

Lors de la rencontre à New York, les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économique et technologique, mais également dans d’autres secteurs stratégiques. Israël et l’Argentine entretiennent déjà des échanges importants dans l’agriculture, la sécurité et l’innovation, des domaines que les deux dirigeants souhaitent approfondir.

Le président argentin, élu en novembre 2023, s’est très tôt rapproché d’Israël. Il a multiplié les gestes symboliques, notamment en effectuant son premier voyage officiel international à Jérusalem, où il a réaffirmé son intention de transférer l’ambassade d’Argentine de Tel Aviv à Jérusalem, une décision qui ferait de son pays le premier en Amérique latine à franchir ce pas.

Cette entrevue confirme le resserrement des liens entre Israël et l’Argentine, dans un contexte régional où Buenos Aires entend se démarquer par un alignement clair en faveur de l’État hébreu. Pour Netanyahou, elle représente aussi l’occasion de consolider ses soutiens sur la scène internationale, alors qu’Israël fait face à une série de critiques diplomatiques dans le cadre du conflit à Gaza.