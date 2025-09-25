Benjamin Netanyahou salue le soutien du Paraguay lors d'une rencontre à l'ONU

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu sa première rencontre bilatérale depuis son arrivée à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU). Il s’est entretenu avec le président paraguayen Santiago Peña, saluant la relation étroite entre leurs deux pays et remerciant le Paraguay pour son « soutien indéfectible à Israël ».

Dans un communiqué officiel, le bureau de Netanyahou a souligné que le Premier ministre a félicité Peña pour la position constante de son pays contre les biais anti-israéliens au sein des institutions internationales, notamment à l’ONU et à la Cour pénale internationale.

Les deux dirigeants ont abordé l’élargissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques, dont la sécurité, la technologie, l’énergie et d’autres secteurs clés. Cette rencontre marque une étape importante pour renforcer les liens diplomatiques et économiques entre Jérusalem et Asunción. Netanyahou a également exprimé sa gratitude pour l’engagement ferme du Paraguay contre l’antisémitisme et le terrorisme. Selon le communiqué, Peña a démontré cette position par la désignation de l’IRGC (Corps des Gardiens de la révolution islamique), du Hezbollah et du Hamas comme organisations terroristes. Ce soutien s’est également manifesté par un geste diplomatique majeur : le transfert de l’ambassade du Paraguay à Jérusalem, réalisé l’année dernière, confirmant l’alliance solide entre les deux nations. Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat face aux défis sécuritaires et régionaux, tout en développant des projets communs pour l’avenir.