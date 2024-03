Biden et Netanyahou s'entretiennent de l'opération à Rafah et de l'aide humanitaire à Gaza

Après son appel de 45 minutes avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié lundi soir une vidéo indiquant que les deux dirigeants ont discuté de "l'engagement d'Israël à atteindre tous les objectifs de la guerre : l'élimination du Hamas, la libération de tous nos otages et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël".

M. Netanyahou a souligné qu'Israël fournira aux habitants de Gaza "l'aide humanitaire nécessaire pour atteindre ces objectifs". Il s'agit de leur première conversation depuis le 15 février et de leur 20e appel depuis le début de la guerre, le 7 octobre.

La semaine dernière, le sénateur Chuck Schumer, le plus ancien démocrate du Congrès, a appelé à des élections anticipées en Israël pour remplacer M. Netanyahou, qu'il a qualifié d'"obstacle à la paix". M. Biden a salué ce discours et a déclaré que de nombreux Américains partageaient l'avis de M. Schumer, bien que la Maison Blanche a précisé qu'il appartenait au peuple israélien de décider de la tenue d'élections. Il est devenu le premier président américain à se rendre en Israël en temps de guerre et a envoyé deux porte-avions de l'armée américaine en Méditerranée afin de dissuader les adversaires de se joindre à la guerre contre Israël. Mais ce soutien rhétorique s'est amenuisé au fur et à mesure que les combats se poursuivaient et que la situation humanitaire à Gaza continuait de se détériorer.

Dans le même temps, les Etats-Unis s'efforcent d'obtenir un cessez-le-feu temporaire d'au moins six semaines et de faire progresser une initiative régionale qui verrait les alliés arabes participer à la reconstruction de Gaza. Ils voudraient voir une Autorité palestinienne réformée revenir à la tête de la bande de Gaza, l'Arabie saoudite normaliser ses liens avec Israël et Jérusalem accepter de créer une voie vers un éventuel État palestinien.