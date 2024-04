Biden : "Les États-Unis soutiennent Israël mais ne veulent pas de riposte"

Suite à l'attaque massive de l'Iran contre Israël, au cours de laquelle plus de 300 drones et missiles ont été lancés, les tensions montent entre Washington et Jérusalem quant à la réponse appropriée. Selon des sources américaines, le président Joe Biden a averti le Premier ministre Benjamin Netanyahou que les États-Unis s'opposeraient à toute attaque israélienne contre l'Iran. Pour lui, "Israël a gagné, il a intercepté 99 % des missiles", et "il est hors de question de s'engager maintenant dans une escalade".

Des responsables américains ont confié à NBC leur crainte qu'Israël ne réagisse de manière précipitée à l'Iran, sans réfléchir aux conséquences. "Je ne pense pas qu'Israël avait une stratégie", a déclaré un haut responsable de l'administration. "Les Israéliens ne prennent pas toujours les meilleures décisions stratégiques".

https://twitter.com/i/web/status/1779289588890010044 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le New York Times, une source israélienne a indiqué qu'Israël coordonnerait sa réponse à l'attaque iranienne avec ses alliés. Le président Biden a lui-même déclaré que les États-Unis avaient aidé Israël à intercepter la plupart des tirs grâce à des avions et des destroyers déployés au Moyen-Orient durant la semaine. "Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre Netanyahou pour réaffirmer l'engagement de l'Amérique envers la sécurité d'Israël", a-t-il déclaré.

Cependant, lors de discussions à huis clos, des responsables américains ont exprimé leur frustration face à la décision d'Israël de cibler le haut responsable des Gardiens de la révolution, Hassan Mahdavi, estimant que les dirigeants israéliens n'avaient pas réfléchi au timing et aux implications de l'attaque. Le Pentagone a également fait part de sa frustration, un responsable décrivant l'approche israélienne des opérations militaires comme une "folie furieuse".

Avant de s'entretenir avec Netanyahou, Biden a publié sur X une photo du point de situation à la Maison Blanche, soulignant "notre engagement indéfectible envers la sécurité d'Israël face aux menaces de l'Iran et de ses mandataires". Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Selon CNN, Austin a demandé à Gallant d'informer les États-Unis avant toute réponse israélienne.

Entre-temps, le ministère israélien des Affaires étrangères a envoyé des instructions aux ambassades à travers le monde, qualifiant l'attaque iranienne d'"événement sans précédent" et appelant à des déclarations internationales condamnant l'action de l'Iran. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir de manière exceptionnelle suite à cette attaque.