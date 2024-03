La décision du gouvernement canadien de suspendre l'envoi d'armes à Israël en raison de la guerre à Gaza a suscité de vives réactions au sein de l'opposition. Melissa Lantsman, députée conservatrice et fervente supportrice d'Israël, a vivement critiqué le Premier ministre Justin Trudeau lors d'une interview accordée à la radio israélienne Kan Reshet Beth.

"Les relations entre le Canada et Israël se sont détériorées sous le mandat de Trudeau. Nous étions de proches alliés avant son gouvernement, et nous le redeviendrons après son départ", a déclaré Lantsman, vice-présidente du Parti conservateur et étoile montante de la politique canadienne. Selon elle, diverses organisations et syndicats au Canada se cachent depuis longtemps derrière l'idée que l'antisionisme ne constitue pas de l'antisémitisme. "Maintenant, les masques sont tombés et cela se voit clairement, notamment dans les manifestations de rue", a-t-elle ajouté.

Alors que la lutte contre le régime iranien est l'une des priorités du Parti conservateur, des enquêtes ont révélé que le Canada sert de refuge aux membres des Gardiens de la révolution. "Trudeau peut à tout moment placer le régime iranien sur la liste noire, mais il choisit de ne pas le faire malgré les demandes au sein de son propre gouvernement", a dénoncé Lantsman. "Lorsqu'il quittera le pouvoir, nous déclarerons enfin le régime iranien comme terroriste, ce qu'il est réellement".

Il est à noter qu'Israël n'achète pas directement de munitions au Canada, mais seulement des composants pour leur fabrication, principalement destinés aux avions et aux bombes. Certains de ces composants sont également utilisés dans des industries civiles. Ces dernières années, les ventes d'armes du Canada à Israël se sont élevées à 14-18 millions de dollars par an. Depuis le début de la guerre, les licences d'exportation d'armes vers Israël ont connu une hausse significative, avec des ventes de composants atteignant environ 20 millions de dollars entre octobre et décembre.