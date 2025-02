Chute fatale d'un terroriste palestinien une semaine après sa libération

Naa'el Abid, un terroriste palestinien récemment libéré dans le cadre de l'accord d'échange entre Israël et le Hamas, est décédé après une chute d'un toit dans le quartier d'Issawiya à Jérusalem-Est. L'incident survient à peine une semaine après sa libération, alors qu'il avait purgé 20 ans de ses sept peines de prison à perpétuité. Les services d'urgence israéliens ont évacué Abid dans un état critique après sa chute d'une "hauteur significative" près de son domicile. Son décès a été confirmé peu après son admission à l'hôpital.

https://x.com/i/web/status/1893323208809439591 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"L'état du patient était critique à son arrivée, présentant des traumatismes multiples suite à une chute importante", a déclaré une source médicale sous couvert d'anonymat.

Abid avait été condamné pour sa participation à l'attentat-suicide du Café Hillel à Jérusalem en 2002, l'une des attaques les plus meurtrières de la Seconde Intifada. L'explosion avait causé la mort de sept personnes et fait 57 blessés.

"L'attaque du Café Hillel reste l'un des attentats les plus traumatisants de cette période", rappelle un ancien enquêteur de la police israélienne. "La participation d'Abid à sa planification et son exécution lui a valu sept peines de prison à perpétuité, plus 30 années supplémentaires."

Sa libération s'inscrivait dans le cadre de la dernière phase d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, un accord qui a permis la libération d'otages israéliens en échange de détenus palestiniens.

Les circonstances exactes de sa chute n'ont pas été précisées par les autorités israéliennes. La police de Jérusalem a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.