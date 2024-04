Judée-Samarie : arrestation d'un Palestinien affilié à l'Etat islamique qui projetait un attentat

Des agents infiltrés de la police de Jérusalem opérant avec l'armée sous la direction du Shin Bet ont arrêté mercredi soir un membre de l'Etat islamique à Beitounia, en Judée-Samarie, qui planifiait un attentat.

Les forces israéliennes ont encerclé le bâtiment où se cachait le suspect, qui a alors été appréhendé par un policier en civil. Au moment de son arrestation, l'homme a dégainé une arme et tenté de fuir les lieux. Il a été remis aux services du Shin Bet pour être interrogé.

En début de mois, la police et le Shin Bet avaient annoncé avoir déjoué des attaques terroristes planifiées par des Palestiniens également affiliés à l'État islamique et résidant à Jérusalem-Est. Deux des terroristes planifiaient des attentats à la bombe et à l'arme à feu, notamment contre un poste de police situé près du stade Teddy dans la capitale israélienne. Ces différentes arrestations surviennent alors que Daesh a appelé dernièrement ses partisans à commettre des attaques en Israël.