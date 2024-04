Coup de filet d'envergure à Tulkarem : 14 terroristes éliminés par Tsahal en 48 heures

Depuis jeudi soir, les forces de sécurité israéliennes ont mené l'une des opérations les plus importantes jamais réalisées dans le camp de réfugiés de Nur Shams, à Tulkarem, en Cisjordanie. Selon les informations diffusées samedi soir sur la chaîne Kan 11, ce raid a permis de neutraliser 14 individus suspectés de terrorisme.

Parmi les personnes ciblées figure un certain Abu Sho'ga, identifié par des sources palestiniennes comme le commandant pour Tulkarem du Jihad islamique, un groupe considéré comme terroriste par Israël. Il faisait partie des terroristes les plus recherchés par Tsahal en Cisjordanie. Cependant, l'armée israélienne émet des doutes quant à sa mort et soupçonne qu'il pourrait encore être en vie et tenter d'échapper aux forces de sécurité.

Au cours de l'opération, les soldats ont découvert des engins explosifs, démantelé un atelier de fabrication d'explosifs et saisi une quantité importante de matériel militaire. Huit individus ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire. Côté israélien, huit soldats de Tsahal et un membre de la police des frontières ont été légèrement à modérément blessés durant l'intervention. Tous ont été évacués afin de recevoir des soins.

Il y a environ un mois, Tsahal avait déjà lancé une vaste opération dans le camp de Nur Shams. Selon un porte-parole militaire, un avion avait alors "attaqué deux terroristes représentant une menace immédiate pour nos forces". Les troupes déployées sur place avaient procédé à plusieurs arrestations, neutralisé des engins explosifs et livré des combats contre des hommes armés. Au total, quatre militants avaient été tués, deux par une frappe aérienne et deux lors de fusillades.

Un responsable sécuritaire a livré des détails sur le déroulement de l'opération : "Dans le cadre de l'intervention du bataillon Menashe, les commandos de l'unité Haruv ont bouclé le camp de Nur Shams. Pendant le siège, des tirs ont visé les soldats, qui ont riposté. Un sniper a ensuite éliminé deux terroristes. Plus tard, les forces ont découvert et neutralisé des engins explosifs." Il a ajouté : "Lors d'une incursion au cœur du camp, les militaires ont fait face à un terroriste à courte distance et l'ont tué. Un autre militant a été abattu dans une embuscade et son fusil M4 récupéré."