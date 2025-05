CPI : les mandats d'arrêt contre Netanyahou visaient à retourner l'Occident contre Israël, révèle un diplomate

Un haut diplomate occidental ayant une connaissance directe du dossier a révélé au Jerusalem Post que Karim Khan, procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), espérait que l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant inciterait les pays occidentaux à se retourner contre Israël. S'exprimant sous couvert d'anonymat, le diplomate a rapporté une conversation avec Khan l'année dernière, durant laquelle ce dernier aurait déclaré : "Vous verrez. Si je demande des mandats contre Netanyahu, cela donnerait à des pays comme l'Allemagne et le Canada l'excuse dont ils ont besoin pour se retourner contre le gouvernement israélien." "Je me suis dit : premièrement, quelle naïveté ! Mais deuxièmement : ce n'est pas le travail d'un procureur. Vous devriez être guidé par le droit et les preuves, pas par l'idée que l'Allemagne pourrait se retourner contre un responsable élu", a ajouté le diplomate.

La chronologie des événements soulève également des questions sur l'intégrité du processus. Le 20 mars, le bureau du procureur avait envoyé une lettre officielle à Israël demandant des informations sur les évacuations, les zones sécurisées et l'aide humanitaire à Gaza. Une délégation israélienne s'était ensuite rendue à la CPI en avril pour discuter de l'enquête. Le 1er mai, Khan avait assuré à plusieurs sénateurs américains que l'enquête était toujours en cours. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré : "J'ai pensé que nous avions eu une bonne conversation, qu'il allait se rendre en Israël pour entendre leur version des faits. Je pense que chaque sénateur présent lors de cet appel serait surpris d'apprendre qu'il prétend avoir déjà pris sa décision."

Pourtant, le 20 mai, Khan annonçait sa décision d'inculper Netanyahou et Gallant pour crimes de guerre lors d'une interview à CNN, prenant de court tant les États-Unis qu'Israël. Selon le diplomate, la démarche du procureur soulève des questions d'éthique : "Si Khan avait effectivement pris sa décision fin mars, alors toutes ses interactions avec les hauts responsables israéliens, américains et autres concernant sa visite à Gaza le 27 mai auraient été sous de faux prétextes."

Des sources citées par le Wall Street Journal suggèrent que Khan aurait prévu d'inculper Netanyahou et Gallant peu après l'émergence d'accusations de harcèlement sexuel à son encontre. La CPI a d'ailleurs confirmé en novembre 2024 qu'une enquête externe examinait ces allégations d'inconduite sexuelle visant le procureur. Depuis, plusieurs pays occidentaux, dont la France, la Pologne, l'Autriche, les États-Unis, l'Argentine, la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne, ont déclaré qu'ils n'appliqueraient pas ces mandats d'arrêt si Netanyahou ou Gallant se rendaient sur leur territoire.