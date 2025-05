Damas n'exclut pas de restituer à Israël la dépouille de l'espion Eli Cohen, rapporte un journal libanais

Des responsables israéliens et américains ont rencontré des représentants du gouvernement syrien d'Ahmed al-Sharaa (Abou Mohammed al-Joulani), a rapporté vendredi le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah. Des sources diplomatiques auraient confié au journal que le régime de Damas "n'écarte pas la possibilité de remettre à Israël les restes de l'agent Eli Cohen, capturé et exécuté en Syrie au siècle dernier".

Ces discussions, qui se sont déroulées à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, portaient sur un accord confidentiel qui pourrait mener à des initiatives en Syrie visant à "apaiser Israël". "Les Américains ont proposé toutes les incitations nécessaires si le gouvernement d'al-Joulani démontre sa capacité à tenir ses engagements", indique l'article.

AP Photo/Alex Brandon, AP Photo/Mosa'ab Elshamy

"Des évaluations ont été entamées concernant les changements dans la manière dont le nouveau gouvernement de Damas gère les factions palestiniennes présentes sur son territoire", poursuit le rapport. "Le prétexte avancé était que les groupes de 'résistance', particulièrement le Jihad islamique, cherchaient à utiliser le sol syrien pour mener des opérations militaires contre Israël."

Il convient de souligner que cette médiation sécuritaire aurait progressé "au point que Damas serait disposé à aider à localiser les restes de soldats israéliens disparus pendant la guerre du Liban de 1982". Selon les sources diplomatiques citées, le régime syrien ne fermerait pas la porte à une "médiation humanitaire".

Eli Cohen, agent israélien d'origine égyptienne, a effectué un travail d'espionnage en Syrie entre 1961 et 1965, gravi les échelons politique et militaire du pays, jusqu'à devenir conseiller principal du ministre de la Défense syrien. Démasqué, il sera arrêté et pendu en place publique à Damas, le 18 mai 1965. La Syrie des Assad a toujours refusé de restituer son corps à Israël.