Décès du nouveau-né dont la mère a été tuée dans un attentat terroriste en Judée-Samarie

Le nouveau-né Ravid Chaim, fils de Tze'ala Gez tuée dans un attentat près de la colonie de Baruchin il y a deux semaines, est décédé ce matin à l'hôpital des suites de ses blessures. Le père Hananel et sa famille ont reçu la nouvelle au centre médical pour enfants Schneider. L'établissement hospitalier a confirmé : "Nous regrettons d'annoncer que cette nuit est décédé le bébé Ravid Chaim, né après l'attentat en Samarie où sa mère Tsala Gez avait été tuée. Ravid était hospitalisé en état grave en soins intensifs néonataux et l'équipe médicale s'est occupée de lui avec dévouement et a lutté pour sa vie."

Le bébé était né après que sa mère enceinte eut été abattue alors qu'elle se rendait à la maternité avec son époux. Bien qu'aucune circoncision n'ait eu lieu, l'enfant avait reçu le prénom choisi par sa mère avant sa mort lors d'une cérémonie rare de nomination.

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, a réagi : "C'est un double meurtre ! Le monde doit être choqué ! Nous exigeons une réponse sioniste : construction et encore construction en mémoire de Ravid et Tsala." Meital Ben Yosef, responsable de Baruchin, a déclaré : "Un terroriste maudit et vil a assassiné une mère et son fils ensemble dans une tentative d'effacer le peuple d'Israël. Nous ne nous tairons pas - nous ajouterons construction et peuplement." L'armée israélienne avait confirmé la semaine dernière l'élimination du terroriste Nael Samara, ainsi que l'arrestation de deux complices impliqués dans d'autres attentats.