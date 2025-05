Déjà 32 blessés druzes syriens soignés à l'hôpital Ziv de Tsfat

Le centre médical Ziv de Tsfat a admis 32 blessés druzes victimes des combats en Syrie en moins d'une semaine. Parmi eux, 19 sont toujours hospitalisés, notamment une femme enceinte à risque et une parturiente dans un état grave. Selon le professeur Aviram Nissan, directeur du département de chirurgie, l'hôpital a accueilli "30 blessés de guerre et deux femmes, l'une avec une grossesse à risque et l'autre, une parturiente dans un état grave." Il a précisé que "certains blessés ont été opérés, d'autres ont subi des procédures invasives et d'autres seront opérés aujourd'hui, demain et dans les prochains jours."

L'équipe médicale travaille sans relâche pour fournir des soins professionnels aux patients répartis dans différents services : orthopédie, neurochirurgie, pédiatrie et maternité à risque. Le professeur Nissan a souligné que l'établissement possède "une grande expérience dans l'accueil de blessés syriens depuis les années de guerre civile" et qu'il reste "prêt à recevoir d'autres patients."

En parallèle, l'armée israélienne a intensifié ses opérations dans la région. L'aviation a sécurisé l'évacuation terrestre de blessés et largué des approvisionnements sur le mont Druze. Samedi, Tsahal a confirmé avoir frappé plusieurs cibles militaires en Syrie avec douze avions de combat, ciblant "des installations militaires, des canons antiaériens et des infrastructures de missiles sol-air." La veille, Israël avait mené une frappe près du palais présidentiel syrien, qualifiée par Damas "d'escalade dangereuse."