Des images satellites révèlent les dégâts infligés en Iran lors de la frappe israélienne présumée de vendredi

Le média d'opposition Iran International, connu pour ses positions critiques envers le gouvernement iranien, a publié des images satellites qui montreraient l'état des défenses aériennes iraniennes avant et après la frappe israélienne présumée de vendredi, près d'un site nucléaire iranien.

Ces clichés semblent indiquer que les dommages causés par l'attaque étaient d'une grande précision, ciblant spécifiquement les installations de défense aérienne S300. Israël a mené cette frappe ciblée en réponse à l'offensive d'envergure lancée par l'Iran contre l'État hébreu la semaine dernière. Lors de cette attaque, le régime iranien avait déployé un arsenal considérable composé d'environ 300 engins, comprenant des drones d'assaut, des missiles de croisière et des missiles balistiques, dans le but de frapper le territoire israélien. Les dégâts avaient été minimes puisque les systèmes de défense ont intercepté 99 % des drones et missiles envoyés, selon Israël. Une fillette a néanmoins été blessée dans le Neguev.