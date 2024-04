Des pays arabes auraient partagé des renseignements sur l'attaque iranienne avec les États-Unis

Des pays arabes auraient secrètement transmis des informations aux États-Unis au sujet du plan d’attaque de l’Iran contre Israël, a rapporté lundi le Wall Street Journal. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis auraient ainsi informé les Américains, ouvert leur espace aérien aux avions de combat, partagé des informations de surveillance radar et, dans certains cas, fourni leurs propres forces pour aider et intercepter l'attaque.

AP Photo/Ajit Solanki

Deux jours avant l'attaque contre Israël, les responsables iraniens ont informé leurs homologues des pays du Golfe du calendrier du plan d'attaque, afin de leur permettre de sécuriser leur espace aérien. Des responsables saoudiens et égyptiens ont déclaré qu'immédiatement après les premières menaces iraniennes de représailles, les États-Unis ont commencé à faire pression sur les gouvernements arabes pour qu'ils partagent des renseignements et aident à intercepter des missiles et des drones, malgré la crainte de certains pays arabes que cela ne les mette en conflit direct avec l’Iran.

Tomer Neuberg/Flash90

Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont finalement convenu de partager des renseignements, tandis que la Jordanie a annoncé permettre aux avions américains de traverser son espace aérien. Les informations fournies par les autorités iraniennes aux pays arabes ont été transmises secrètement à Washington qui a à son tour averti Israël.

AP Photo/Jacquelyn Martin

Le cabinet de guerre israélien se réunira lundi à 14 heures pour décider d’une riposte à l’attaque iranienne de ce weekend. Les membres du cabinet doivent une nouvelle fois discuter du calendrier et de la nature de la réponse israélienne, alors qu’Américains et Européens multiplient les pressions sur l’État hébreu pour éviter une attaque en territoire iranien.