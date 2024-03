Des pays arabes proposent le déploiement de forces en Cisjordanie et à Gaza

Lors d'une réunion qui s'est tenue il y a dix jours au Caire entre des ministres de pays arabes et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, une proposition a été avancée pour déployer des forces arabes non seulement à Gaza, mais également en Cisjordanie, comme l'a rapporté ce samedi soir la chaîne Kan News. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie saoudite, de Jordanie, du Qatar et des Émirats arabes unis ont rencontré M. Blinken pour présenter leur vision de la solution à la question palestinienne pour l'après-conflit. Selon Kan News, leur proposition inclut le retour de l'Autorité palestinienne à Gaza.

Un diplomate arabe bien informé des détails de la réunion a confié à Kan News que les pays arabes ont exprimé leur volonté de déployer des forces non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, dans le cadre d'arrangements sécuritaires visant à "lancer un processus de paix entre Israël et les Palestiniens et à mettre en œuvre la solution à deux États".

Cependant, ces pays craignent qu'Israël ne considère cette idée que comme une mesure tactique et temporaire, destinée à aider Tsahal à relever les défis à Gaza, comme la question de la distribution de l'aide humanitaire, plutôt que comme une solution globale et stratégique au conflit israélo-palestinien, comme ils le souhaiteraient. Le diplomate a ajouté que les pays arabes ont avancé cette proposition pour démontrer leur engagement en faveur du processus de paix et leur volonté de contribuer activement aux arrangements sécuritaires nécessaires à l'établissement d'un État palestinien, et pas uniquement pour aider Tsahal à atteindre ses objectifs à Gaza.