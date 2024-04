Deux blessés dans une attaque à l'arme à feu contre un bus et des véhicules sur une route de Judée-Samarie

Une soldate âgée de 19 ans a été grièvement blessée à l'épaule dimanche dans un attentat à l'arme à feu contre un bus et des véhicules circulant sur la route 55 entre Azzon et Nabi Elias, en Judée-Samarie. Un autre Israélien a été légèrement blessé par des éclats de verre. Il semblerait que la jeune femme grièvement blessée ait été touchée par un tir visant le bus et que l'autre blessé a été touché par un tir en direction de l'un des véhicules. L'hôpital Beilinson, où a été transféré la jeune femme, a informé qu'elle était "dans un état très grave" et que "son pronostic vital est engagé".

Selon une source sécuritaire israélienne, l'attaque a été perpétrée par un terroriste qui se trouvait sur le bord de la route et qui a ouvert le feu sur les véhicules qui y circulaient. Il s'est ensuite enfui à pied. Des drones et des troupes au sol ont été dépêchées pour le retrouver, a indiqué Tsahal.

Un responsable israélien de la sécurité a déclaré que le véhicule dans lequel le terroriste est arrivé sur les lieux avait été abandonné et récupéré, et est aux mains des démineurs. Pour l’heure, aucun engin explosif n’a été trouvé dans le véhicule. Il a également précisé qu'"cela nous permet de comprendre que le terroriste est arrivé seul".

"À 10h05, nous avons reçu un signalement concernant une fusillade contre un bus et un véhicule privé sur la route 55", ont indiqué les services de secours du Magen David Adom (MDA) . "Les médecins et paramédicaux du MDA, en coopération avec la force médicale de Tsahal, ont prodigué les premiers soins aux blessés et ont évacué vers l'hôpital Meir, une jeune femme d'environ 19 ans dans un état grave, pleinement consciente et un homme d'environ 50 ans est dans un état léger à modéré, souffrant de blessures par balle".