Deux terroristes condamnés à perpétuité pour l'attaque meurtrière de Raanana

Un tribunal israélien a condamné mardi à la prison à vie les cousins Ahmed et Mahmoud Zidat pour l'attaque terroriste perpétrée à Raanana en janvier 2024. Les deux Palestiniens de Cisjordanie devront également verser 2,3 millions de shekels (environ 580 000 euros) aux victimes. Leur assaut meurtrier a coûté la vie à Edna Bluestein, travailleuse sociale de 79 ans, et fait plus d'une douzaine de blessés. Selon les images de vidéosurveillance, l'un des assaillants a violemment expulsé une femme de son véhicule près d'un lave-auto où il travaillait, avant de conduire dangereusement à contresens. Simultanément, son cousin attaquait un arrêt de bus, tuant Mme Bluestein et blessant 18 personnes.

"Nous ne pouvons oublier l'image d'Edna Bluestein au moment de décider de la peine", ont déclaré les juges, évoquant également le cas d'un immigrant dont les études ont été interrompues et qui est actuellement soigné à l'hôpital de réadaptation Loewenstein, ainsi qu'une fillette de 10 ans blessée aux jambes. Le tribunal a souligné que les accusés avaient agi "par haine terrible envers Israël et par désir de s'identifier à l'attaque du 7 octobre, alors que le pays pleurait encore ses morts et s'inquiétait pour ses otages."

Reconnus coupables en juillet dernier, les deux hommes ont également été condamnés pour deux tentatives d'attentats non abouties, l'une visant les forces de sécurité en Cisjordanie, l'autre le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Avihai Adrai. Le procureur a salué la sévérité exceptionnelle des peines, justifiée selon lui par la cruauté de l'attaque et son contexte particulièrement sensible, survenant après le massacre du 7 octobre.