Diplomatie : Israël prêt à partager ses technologies éducatives avec le Ghana

L’ambassadeur d’Israël au Ghana, Roey Gilad, a exprimé la volonté de son pays de coopérer étroitement avec le Ghana dans le domaine des technologies de l’éducation. Prenant la parole lors de l’événement Edtech 2025 à Accra, mardi 22 juillet, il a souligné qu’un dialogue constant et un engagement commun sont indispensables pour faire avancer ce partenariat.

"Israël est prêt à s’engager pleinement, mais le succès dépendra de la volonté des acteurs ghanéens à participer à cette dynamique", a déclaré le diplomate. Le thème de la rencontre, "Smart Learning, Bright Futures: Ghana-Israel Edtech Innovation" (Apprentissage intelligent, avenirs radieux : Innovation Edtech Ghana-Israël), reflétait l’ambition de bâtir une éducation moderne et accessible grâce à l’innovation technologique.

L’événement a réuni enseignants, entrepreneurs et décideurs politiques autour de la question de l’intégration des solutions numériques dans l’enseignement. Il a été organisé conjointement par la mission économique et commerciale israélienne au Ghana, le Centre for Education Technology (CET) basé en Israël, et la Ghana Society for Education Technology (GSET).

Pour Niv Gross, vice-président de la technologie au CET, l’initiative vise à établir des passerelles entre les entreprises Edtech des deux pays. "L’objectif est de favoriser des partenariats solides, de partager des solutions concrètes et de relever ensemble les défis mondiaux liés à l’éducation", a-t-il expliqué. Il a notamment insisté sur la nécessité d’accompagner les enseignants face à l’évolution rapide des technologies, dans un métier de plus en plus complexe et exigeant.

Tout en soulignant l’importance de l’innovation, les intervenants ont rappelé que la technologie ne doit pas être une fin en soi, mais un levier pour améliorer l’apprentissage et l’enseignement. Ce premier forum pourrait ainsi marquer le début d’une collaboration durable entre le Ghana et Israël dans un domaine stratégique pour l’avenir des deux pays.