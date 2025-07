Donald Trump à une question d'i24NEWS : "L'Iran demande une reprise des pourparlers nucléaires"

Articles recommandés -

Lors d'une rencontre historique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain Donald Trump a révélé que l'Iran avait demandé une réunion pour relancer les négociations sur le nucléaire. "Peut-être arriverons-nous à conclure quelque chose", a-t-il déclaré en réponse à une question du journaliste d'i24NEWS.

Reprise des négociations avec l'Iran

L'envoyé spécial Steve Witkoff a précisé que cette rencontre avec les représentants iraniens devrait avoir lieu la semaine prochaine. Cette annonce survient dans un contexte de tensions extrêmes entre Washington et Téhéran, après les frappes américaines directes contre l'Iran qui ont marqué une escalade majeure dans le conflit.

Trump a souligné l'importance d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, ajoutant que la République islamique avait subi un coup dur suite aux attaques américaines contre ses installations nucléaires.

"Victoire historique" sur l'Iran

Netanyahou a qualifié ce qu'il considère comme une victoire sur l'Iran d'événement "historique" qui "a changé le Moyen-Orient et crée une opportunité d'élargir les accords d'Abraham". Cette référence aux accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes illustre l'ambition d'une recomposition géopolitique régionale.

Gaza : liberté de choix pour les Palestiniens

Concernant la situation à Gaza, Netanyahou a exprimé son soutien à la proposition de Trump offrant un "choix libre" aux Palestiniens : "Si des gens veulent rester, qu'ils restent, et s'ils veulent partir, qu'ils partent".

Le Premier ministre israélien a précisé que les deux pays travaillent ensemble pour identifier des nations disposées à offrir un meilleur avenir aux Palestiniens. "Les Palestiniens doivent avoir la liberté de choisir et la capacité de se gouverner, mais sans nous menacer", a-t-il déclaré.

Optimisme pour un accord sur les otages

Steve Witkoff, envoyé spécial pour le Moyen-Orient, s'est montré optimiste quant à la possibilité de conclure un accord avec le Hamas concernant les otages. "Nous avons enfin des opportunités de conclure un accord", a-t-il déclaré, faisant écho aux informations rapportées ces derniers jours.

Levée des sanctions contre la Syrie

Trump a annoncé la levée des sanctions contre la Syrie, suite aux demandes de plusieurs pays de la région, dont Israël. "Il y a eu des demandes de nombreux pays de la région, y compris de Bibi, et nous avons levé les sanctions sur la Syrie. Nous voulons leur donner une chance", a expliqué le président américain.

Netanyahou a évoqué une "opportunité à examiner" concernant la situation en Syrie, suggérant de nouvelles possibilités diplomatiques dans ce pays en transition.

Proposition pour le prix Nobel de la paix

Au début du dîner officiel, Netanyahou a remis à Trump une lettre recommandant sa candidature au prix Nobel de la paix. "Je veux exprimer ma reconnaissance et mon admiration - non seulement de tous les Israéliens, mais du peuple juif et de nombreux admirateurs dans le monde - pour votre leadership", a déclaré le Premier ministre.

Exigences israéliennes sur l'Iran

Selon les informations rapportées, Netanyahou a formulé une demande claire aux Américains : préserver la liberté d'action de Tsahal dans l'espace aérien iranien. Le Premier ministre souhaite obtenir une garantie future engageant les prochaines administrations américaines à maintenir un "corridor ouvert" pour des frappes contre l'Iran, permettant à Israël d'agir quand elle l'estimera nécessaire.

Programme diplomatique chargé

La visite de Netanyahou à Washington se poursuit avec des rencontres prévues avec le vice-président J.D. Vance et des dirigeants du Congrès, notamment le président de la Chambre des représentants Mike Johnson. Mercredi, une réunion au Pentagone avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth est programmée. Le Premier ministre israélien devrait regagner Israël jeudi soir, après une visite qui pourrait redéfinir les relations stratégiques entre les deux alliés dans une région en pleine mutation.