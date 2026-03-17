Donald Trump attendu en Israël pour la fête de l’Indépendance malgré la guerre

Malgré le contexte de guerre, des responsables israéliens estiment que le président américain Donald Trump pourrait se rendre en Israël à l’occasion de la fête de l’Indépendance (Yom Haatsmaout), le 22 avril. Selon la chaîne publique Kan, sa venue est jugée "hautement probable", notamment en raison de la remise prévue du Prix d’Israël, la plus haute distinction civile du pays, qui doit lui être décernée pour sa "contribution exceptionnelle au peuple juif".

L’invitation lui avait été transmise en décembre par le ministre de l’Éducation Yoav Kisch, lors d’un échange en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou en Floride.

Dans une lettre adressée récemment au président américain, le ministre a salué une décision "historique" du comité du Prix Israël, évoquant l’impact durable de Donald Trump sur les relations entre Israël et les États-Unis.

Le président américain a remercié pour cet honneur et indiqué qu’il envisageait de faire le déplacement. Par ailleurs, il aurait également été invité à participer à la cérémonie d’ouverture des célébrations en allumant une torche, un geste hautement symbolique dans le cadre des festivités nationales.