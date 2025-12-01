Donald Trump invite Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump a invité lundi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à se rendre « dans un futur proche » à la Maison-Blanche, a indiqué le bureau du chef du gouvernement israélien. Cette invitation a été formulée au cours d’un appel téléphonique entre les deux dirigeants, alors que les dossiers sécuritaires régionaux et la situation politique interne en Israël occupent le devant de la scène.

Selon le compte rendu israélien, Trump et Netanyahou ont réaffirmé « l’importance et l’engagement commun à démanteler les capacités militaires du Hamas et à démilitariser la bande de Gaza ». Ils ont également discuté de l’élargissement des accords de paix dans la région, un chantier diplomatique relancé depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier. La visite à Washington serait la cinquième de Benjamin Netanyahou depuis le début du mandat actuel de Donald Trump.

Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait mis en garde Israël contre toute action susceptible de « déstabiliser la Syrie », saluant les efforts du nouveau président syrien Ahmad al-Charaa et appelant à maintenir « un dialogue fort et sincère » entre Jérusalem et Damas. Cette déclaration faisait suite à des affrontements entre soldats israéliens et hommes armés dans le sud de la Syrie.

L’appel survient également alors que Benjamin Netanyahou a officiellement demandé une grâce au président Isaac Herzog dans son procès pour corruption — une démarche soutenue publiquement par Trump, notamment lors d’un discours à la Knesset en octobre. La demande, déposée sans reconnaissance de culpabilité, continue de provoquer de fortes réactions au sein de la classe politique israélienne.