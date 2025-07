Elbit Systems remporte un contrat au Pérou pour son système d’artillerie PULS

Articles recommandés -

Dans un contexte géopolitique tendu, où plusieurs pays d’Amérique latine ont pris leurs distances avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza, le Pérou fait figure d’exception. Lima vient en effet d’attribuer à l’israélien Elbit Systems un important contrat d’acquisition pour le système d’artillerie PULS, devenant ainsi le premier pays sud-américain à s’en doter.

Le contrat, d’une valeur estimée à 60 millions de dollars, a été remporté à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel. Elbit a devancé l’entreprise chinoise Norinco et l’industriel turc Roketsan, ce dernier ayant été écarté dès les premières étapes pour non-conformité aux exigences. En phase finale, l’offre d’Elbit a obtenu un score parfait de 100 sur 100, contre 92 pour la proposition chinoise.

Le système PULS (Precise and Universal Launching System - Système de lancement précis et universel) est une plateforme d’artillerie modulaire capable de tirer aussi bien des roquettes non guidées que des missiles de précision, avec une portée maximale de 300 kilomètres. Il se distingue par sa compatibilité avec divers types de véhicules – roues ou chenilles – ce qui réduit considérablement les coûts d’intégration, de maintenance et de formation.

Dans le cadre de cet accord, Elbit collaborera avec l’entreprise publique péruvienne FAME. La production devrait être partiellement réalisée sur le sol péruvien, conformément aux exigences croissantes de nombreux pays en matière de transfert de technologie et de création d’emplois locaux. Ce partenariat s’inscrit dans une tendance mondiale : les États cherchent désormais à développer, à terme, une capacité de production nationale d’armements sophistiqués.

La signature finale du contrat dépend désormais des négociations entre le consortium Elbit-FAME et le ministère péruvien de la Défense.