Elbit Systems remporte un contrat de 260 millions de dollars pour équiper l'armée de l'air allemande

La société israélienne Elbit Systems a annoncé ce lundi la signature d’un important contrat avec Airbus pour équiper les avions de transport A400M de l’armée de l’air allemande, de systèmes de défense antimissile avancés. Montant de l’accord : environ 260 millions de dollars (223 millions d'euros) sur une durée de six ans.

Ce partenariat fait suite à une décision du Bureau fédéral allemand des équipements et des technologies (BAAINBw), en charge des acquisitions militaires. Elbit fournira son système DIRCM (Directed Infrared Countermeasures), capable de détecter, suivre et neutraliser en temps réel les missiles guidés par infrarouge — une menace croissante, notamment les missiles portables sol-air.

Le système choisi, TMJ-MUSIC, figure déjà parmi les solutions les plus répandues en Europe. Il équipe notamment les avions ravitailleurs A330 de plusieurs forces aériennes européennes et protège également l’avion présidentiel d’Emmanuel Macron. Compact et modulaire, il s’intègre facilement à différents types d’appareils sans compromettre leurs performances ou capacités de charge.

Grâce à une technologie laser combinée à des capteurs d’imagerie haute performance, le système fonctionne de manière autonome, sans intervention de l’équipage, renforçant ainsi la sécurité des vols en zones de conflit.

Le PDG d’Elbit Systems, Betsalel (Butsi) Machlis, s’est félicité de cette nouvelle étape stratégique : "Ce contrat renforce notre position de leader mondial dans les solutions DIRCM. Nos systèmes sont déjà déployés par de nombreuses armées et institutions de sécurité à travers le monde. Nous sommes fiers de contribuer à la protection des capacités aériennes stratégiques de l’Allemagne."

Avec un carnet de commandes dépassant 23 milliards de dollars (19,7 milliards d'euros) au premier trimestre 2025, Elbit confirme son rôle central dans le secteur de la défense aérienne, en collaboration étroite avec les principaux fabricants d’aéronefs, dont Airbus, et plusieurs gouvernements européens.