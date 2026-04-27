En visite au Kazakhstan, Isaac Herzog met en avant la relation ancienne avec Israël

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé à Astana, la capitale du Kazakhstan pour une visite officielle à l'invitation de son homologue Kassym-Jomart Tokaïev. À cette occasion, il a salué la relation ancienne entre Israël et le Kazakhstan, mettant en avant le renforcement constant des liens entre les deux pays.

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Dans un message publié sur X, Isaac Herzog a qualifié le Kazakhstan de pays d'importance mondiale et a souligné l'élargissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la science et les technologies. Il a également insisté sur la volonté commune d'approfondir encore ce partenariat stratégique.

Le président israélien a par ailleurs évoqué l'adhésion du Kazakhstan aux accords d'Abraham l'an dernier, estimant que cette décision illustre un esprit de coopération entre musulmans, chrétiens et juifs. Le Kazakhstan entretient toutefois des relations diplomatiques avec Israël depuis 1992, ce qui confère à cette adhésion une portée surtout symbolique.

Au cours de son déplacement, Isaac Herzog doit rencontrer Kassym-Jomart Tokaïev ainsi que plusieurs hauts responsables kazakhs. Il prévoit également des échanges avec des représentants de la communauté juive locale, dans le cadre des efforts visant à consolider davantage les relations entre les deux États.