Espionnage pour l'Iran : deux habitants de Tibériade accusés de projet d'assassinat

Le parquet du district nord d'Israël a déposé jeudi matin devant le tribunal de district de Nazareth un acte d'accusation contre Yoni Segal et Nehurai Mizrahi, résidents de Tibériade âgés respectivement de 18 et 20 ans, pour contact avec un agent étranger, transmission d'informations à l'ennemi et entrave à la justice.

Selon l'acte d'accusation, les deux hommes ont établi un contact avec des agents iraniens via l'application Telegram en mai dernier. Les agents iraniens se sont d'abord présentés comme des "gauchistes capitalistes" et ont demandé aux accusés d'effectuer des tâches comme écrire sur un papier les mots "Bibi dictateur" et brûler le papier, en échange de paiements en cryptomonnaie.

Escalade vers l'espionnage

Après plusieurs missions, les agents iraniens ont demandé aux accusés d'acquérir des "téléphones opérationnels" spéciaux, de dissimuler leur identité et d'effectuer des missions d'espionnage avancées. Les accusés ont été chargés de photographier et d'étudier des centres commerciaux à Haïfa, Tel Aviv et Netanya, ainsi que l'hôpital Ichilov à Tel Aviv.

Dans le cadre de ces missions, les accusés ont transmis des informations détaillées sur les dispositifs de sécurité, l'emplacement des caméras, le nombre d'agents de sécurité et les entrées des installations.

Proposition d'assassinat

Par la suite, les agents iraniens ont proposé aux accusés de se rendre en Iran pour un entraînement en vue d'assassiner une personnalité de haut rang en Israël, en échange de 200 000 shekels (50 500 euros) chacun. Les accusés ont accepté la proposition.

Les agents iraniens se sont également intéressés à l'acquisition d'armes et de drones, et les accusés se sont présentés comme ayant accès à des armes et à du matériel de combat.

Conscience et destruction de preuves

Bien que les accusés aient compris qu'ils étaient en contact avec des agents iraniens, ils ont poursuivi leurs activités et ont même demandé des missions supplémentaires. L'un des accusés a même effacé les correspondances avec les agents iraniens dans le but de faire disparaître les preuves.

Dans sa demande de détention jusqu'à la fin des procédures, le parquet a ajouté : "À une période où une guerre s'est déclenchée entre Israël et l'Iran, le plus grand et le plus dangereux des ennemis d'Israël, cela témoigne du mépris absolu que les accusés ont ressenti envers la sécurité de l'État, et du danger que représentent les accusés pour la sécurité publique."