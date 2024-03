"Se rendre à l'Eurovision à Malmö est dangereux pour les Israéliens" (responsable)

Les Israéliens qui se rendront à Malmö pour le concours de l'Eurovision 2024, début mai, devront cacher leur identité, a déclaré un responsable israélien lors d'un briefing. "Nous ne disons pas qu'il ne faut pas s'y rendre, mais ceux qui s'y rendent ne doivent pas afficher leur sionisme. Ils ne doivent pas se promener avec de petits drapeaux israéliens. Vous pouvez parler hébreu entre vous, mais vous ne devez pas crier à votre famille ou à vos amis à l'autre bout de la rue", a-t-il précisé.

Si le site de l'Eurovision sera sécurisé, Malmö reste "une zone peu accueillante pour les Israéliens", selon le responsable. La chanteuse Eden Golan représentera Israël malgré des mois d'incertitude liée à des protestations et accusations de politisation.

Le Conseil national de sécurité (NSC) met également en garde pour l'Euro 2024 en Allemagne et les JO de Paris, craignant que des groupes comme Al-Qaïda ou l'État islamique ne ciblent ces événements et les Juifs et Israéliens présents.

L'Iran et ses mandataires constituent la menace principale, des dizaines de tentatives terroristes ayant été déjouées ces dernières années. "Ce qui a été publié n'est que la partie émergée de l'iceberg", a souligné le responsable, évoquant des tentatives d'assassinat à Chypre, en Grèce et en Turquie. Le Hamas chercherait aussi à cibler des Israéliens à l'étranger pendant la guerre à Gaza. Un réseau terroriste du groupe a été découvert en Europe du Nord en décembre. Les organisations djihadistes tentent aussi d'inciter des loups solitaires à attaquer des Juifs.

Enfin, le NSC déconseille actuellement de se rendre en Turquie, au Maroc, en Jordanie et en Égypte, y compris le Sinaï, destination prisée pour Pessah. Le point de passage vers l'Égypte pourrait être fermé en cas de menace spécifique.