Exclusif : Premiers contacts en vue d’une visite du président Trump en Israël en décembre

Articles recommandés -

Selon des informations exclusives obtenues par i24NEWS, des contacts initiaux ont débuté pour organiser une visite du président américain Donald Trump en Israël au début du mois de décembre. Deux responsables, israéliens et américains, ont confirmé l’existence de ces discussions. Si elle se concrétise, il s’agira du premier déplacement de Trump en Israël depuis le début de son second mandat.

Le dernier voyage du président républicain dans l’État hébreu remonte à mai 2017, lors de son premier mandat. À l’époque, il avait rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Reuven Rivlin, s’était rendu à Bethléem pour un entretien avec Mahmoud Abbas, puis avait visité le Mur occidental et le mémorial de Yad Vashem.

En mai dernier, Donald Trump avait effectué son premier déplacement diplomatique au Moyen-Orient depuis son retour à la Maison-Blanche, mais Israël n’avait pas été inclus dans l’itinéraire. Depuis le début de son deuxième mandat, il a déjà reçu Netanyahou à trois reprises à Washington : en février, lors de l’annonce de son plan de « relocalisation de Gaza », puis en avril et en juillet. Une telle visite constituerait un signal politique fort, à la fois envers l’allié israélien et vis-à-vis des dossiers sensibles qui continuent d’agiter la région, notamment la guerre à Gaza et les tensions avec l’Iran. Les préparatifs restent à un stade préliminaire, mais les responsables impliqués estiment que le calendrier de décembre pourrait offrir une fenêtre favorable.