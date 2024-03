Exemption de conscription pour les ultraorthodoxes : Benny Gantz menace de quitter le gouvernement

Le ministre et membre du Cabinet de guerre Benny Gantz a réagi ce dimanche soir au projet de loi sur la conscription qui a été élaboré dans la journée, menaçant de quitter le gouvernement s'il était adopté. "L'adoption d'une telle loi est déjà une ligne rouge en temps normal, mais en temps de guerre, c'est comme si on y ajoutait un drapeau noir", a-t-il commenté dans une vidéo.

"Nous ne pourrons plus regarder dans les yeux les combattants qui se trouvent à l'intérieur et au-delà des frontières et dont on vient de prolonger la durée de service, ni les réservistes qui laissent derrière eux leur famille et leur travail", a poursuivi Benny Gantz. "Le peuple ne pourra pas supporter qu'une telle loi soit renouvelée. Cela nuirait non seulement à la sécurité du pays, mais aussi à sa cohésion. Et tout cela est d'autant plus vrai en temps de guerre."

Le dirigeant du parti Union nationale s'est ensuite adressé aux ministres du Likoud et aux membres de la coalition, les enjoignant à s'opposer au projet de loi : "Faites entendre votre voix, ne soyez pas comme Cain. En tant que personne qui n'a aucun doute sur l'importance d'étudier la Torah et de préserver l'héritage et la tradition d'Israël, j'en appelle aux dirigeants des partis ultraorthodoxes : n'adoptez pas une loi incorrecte comme celle-ci, qu'une grande partie de la nation ne soutient pas. Cela nuira avant tout à la société ultraorthodoxe pour laquelle nous devons promouvoir des solutions, afin de lui permettre de participer de façon accrue au service de l’État et du peuple."

Selon Benny Gantz, il est possible de promouvoir "une loi correcte et équitable qui répondra aux besoins opérationnels de Tsahal dès maintenant". "Il est possible d'apporter un schéma de service qui nous renforcera contre nos ennemis et permettra de nous unir vers un avenir commun", a-t-il insisté.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a également indiqué clairement qu'il n'appuierait pas le projet de loi formulé. "Ma position n'a pas changé, je ne soutiendrai aucune proposition qui ne soit pas acceptée par toutes les parties de la coalition", a-t-il précisé. "Par conséquent, je ne soutiens pas la proposition qui est formulée. Il est encore temps de s'asseoir ensemble et de formuler une proposition commune. J'appelle une fois de plus le Premier ministre et le ministre Benny Gantz à profiter du temps restant et à former un large consensus concernant la loi sur la conscription, dans l’intérêt de Tsahal et de l’État d’Israël."

Selon le projet de loi élaboré, des incitations économiques seront mises en place pour la première fois dans le but d'atteindre les objectifs de service annuels, sans sanctions pénales. Par ailleurs, l'âge d'exemption du service sera reporté de 26 à 35 ans. Selon le projet de proposition, cette mesure vise à "créer une plus grande incitation au service militaire ou civil avant d'entrer sur le marché du travail et à réduire les inégalités dans le service".