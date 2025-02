Eyal Zamir avait prévenu il y a trois ans que la réduction des effectifs de Tsahal mettait en danger la sécurité du pays

Le général de réserve, Eyal Zamir, qui occupera le poste de chef d'état-major de l'armée israélienne dans environ un mois, avait présenté sa vision de la sécurité au Premier ministre Benjamin Netanyahou il y a trois ans alors qu'il se présentait à ce poste contre l'actuel chef d'état-major, Herzli Halevi, a rapporté Kan lundi. Zamir avait alors averti que la réduction des effectifs de l'armée israélienne mettait en danger la sécurité du pays.

Selon lui, l'armée israélienne était déjà sur le point d'atteindre son besoin minimum d'effectifs à ce moment-là, face aux menaces auxquelles Israël avait été confronté ces dernières années et à une longue et lourde campagne multisectorielle qu'il avait évoquée comme une possibilité réelle. Dans ce contexte, il avait exprimé son inquiétude quant à l'avenir et à la cohésion des forces de réserve, qui se réduisaient, Tsahal ayant libéré des dizaines de milliers de soldats des réserves. Il avait également noté des lacunes en matière de compétences et une pénurie de pièces de rechange.

Dans le cadre du plan de travail présenté, il avait critiqué le choix de ne pas conserver des dizaines de chars et de transférer des budgets vers le développement et l'investissement dans les technologies avancées. L'armée est devenue une entreprise de haute technologie, avait averti Zamir, critiquant le concept du chef d'état-major de l'époque, Aviv Kohavi, qui prônait une armée létale, efficace et innovante. Il avait donc déploré les investissements dans les robots, les drones, les technologies avancées et les moyens permettant d'accroître la capacité de frappe, aux dépens de l'armée de terre. Il avait également affirmé dans son programme qu'une victoire "rapide et mortelle", à laquelle Kohavi croyait, était un fantasme, et que par conséquent la qualité devait être promue aux côtés de la quantité.

Concernant le Hamas dans la bande de Gaza, le futur chef d'état-major avait déclaré il y a trois ans que le groupe terroriste produisait des roquettes et qu'il était occupé à constituer ses forces.