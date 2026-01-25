Flavio Bolsonaro, candidat à la présidence du Brésil, visite la Samarie et affirme son soutien à Israël

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro et candidat à la prochaine élection présidentielle, s’est rendu en visite officielle en Samarie accompagné de son frère, le député brésilien Eduardo Bolsonaro.

Le séjour des deux hommes a été organisé en lien avec le président du Conseil régional de de Samarie, Yossi Dagan, et a commencé par leur participation à un événement contre l’antisémitisme initié par le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli. Lors de cette visite, ils ont été invités à découvrir la région et son importance stratégique et historique pour la sécurité d’Israël.

Yossi Dagan a salué leurs visites, soulignant le rôle central de la Samarie dans la défense d’Israël et affirmant que la lutte menée contre le Hamas et d’autres groupes terroristes contribue également à la sécurité du monde occidental. "Vous faites partie des dirigeants courageux et déterminés", a-t-il déclaré.

Flavio Bolsonaro a exprimé sa solidarité avec les habitants de Judée-Samarie : "Je soutiens pleinement les populations locales et je souhaite que Dieu bénisse cette terre et ses habitants. Je vous accorde tout mon soutien et je suis heureux de savoir que vous êtes sous la direction solide de Yossi Dagan." Le sénateur a ajouté que sa première visite en tant que président, s’il est élu, se ferait en Samarie.

Eduardo Bolsonaro a, quant à lui, rappelé le lien historique du peuple juif avec la région et la solidarité internationale qu’Israël suscite. "Nous admirons votre courage et votre discipline. La Samarie est sur la ligne de front de la civilisation occidentale depuis plus de 2 000 ans, comme le rappelle l’hymne ‘Hatikvah’. Nous sommes à vos côtés", a-t-il déclaré.