Gaza: Macron "n'a pas de leçons de morale à nous donner" (ministre israélien de la Défense)

Le ton monte entre Paris et Jérusalem. Après les critiques d'Emmanuel Macron qualifiant de "honte" la gestion de l'aide humanitaire à Gaza par Benjamin Netanyahou, le ministre israélien de la Défense Israel Katz a riposté mercredi par une déclaration.

"Nous nous souvenons bien de ce qui est arrivé aux Juifs en France quand ils ne pouvaient pas se défendre. Le président Macron ne devrait pas nous donner de leçons de morale", a lancé Katz dans un communiqué. Cette référence directe à la Shoah et à la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale marque une escalade rhétorique significative dans les relations franco-israéliennes.

La veille, Macron avait accusé Netanyahou de bloquer l'aide dans la bande de Gaza lors d'un entretien télévisé sur TF1, avertissant que l'Europe pourrait reconsidérer ses accords de coopération avec Israël. "Mon travail, c'est de tout faire pour que ça s'arrête", avait déclaré le président français.

L'amitié remise en question

Katz a poursuivi ses critiques en s'attendant à ce qu'"une personne qui se considère comme un ami d'Israël soutienne Israël dans sa guerre contre l'organisation terroriste meurtrière du Hamas et l'axe du mal iranien." Le ministre a également défendu l'éthique militaire de Tsahal : "L'armée israélienne opère avec le plus haut niveau de moralité dans des circonstances extrêmement difficiles et complexes - certainement plus que tout ce que la France a fait dans ses guerres passées."

Un fossé diplomatique qui se creuse

Cette polémique illustre la détérioration progressive des relations entre la France et Israël depuis le 7 octobre. Paris a progressivement durci sa position, soutenant les mandats d'arrêt de la CPI contre les dirigeants israéliens et annonçant son intention de reconnaître l'État palestinien.