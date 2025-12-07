Gaza : rencontre secrète entre Netanyahou et Tony Blair pour préparer "le jour d'après"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est discrètement entretenu il y a une semaine avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, a révélé samedi soir la chaîne Kan. Cette rencontre, qui n'a fait l'objet d'aucune communication officielle du bureau du chef du gouvernement israélien, portait sur l'avenir de la bande de Gaza après la guerre.

Selon des sources proches du dossier, Tony Blair défend auprès de Netanyahou et des pays arabes un plan prévoyant l'entrée de l'Autorité palestinienne dans certaines zones de la bande de Gaza. Le projet serait d'abord mis en œuvre à titre expérimental, avant d'être éventuellement pérennisé en cas de succès. Cette initiative est toutefois conditionnée à des réformes préalables au sein de l'Autorité palestinienne.

Du côté israélien, l'initiative n'aurait pas été rejetée d'emblée. Des discussions auraient même eu lieu au sein de l'appareil sécuritaire sur cette proposition. Sollicité pour commenter l'information, le bureau du Premier ministre a refusé de réagir.

Le nom de Tony Blair a également circulé récemment dans le cadre d'un autre projet : la création d'un "conseil de paix" pour Gaza qu'il dirigerait. Cette proposition s'inscrirait dans le plan promu par le président américain Donald Trump pour la région.