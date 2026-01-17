Gaza : Trump élargit le Conseil de la paix, Israël dénonce une annonce "non coordonnée"

La mise en place du Conseil de la paix pour Gaza, initiative portée par le président américain Donald Trump, suscite des tensions diplomatiques croissantes. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé samedi soir que l’annonce de la composition de l’organe exécutif chargé de gérer Gaza après la guerre « n’a pas été coordonnée avec Israël » et qu’elle est « contraire à la politique israélienne ». Netanyahou a, selon son entourage, demandé au ministre des Affaires étrangères de saisir le secrétaire d’État américain Marco Rubio sur ce dossier.

Présidé par Donald Trump lui-même, le Conseil de la paix a vocation à superviser la gouvernance transitoire de la bande de Gaza, placée sous un cessez-le-feu fragile depuis octobre. Washington a déjà désigné plusieurs figures de premier plan, dont l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, appelé à jouer un rôle clé au sein de l’instance.

Mais la Maison Blanche a multiplié les invitations à des dirigeants étrangers. Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a été convié à rejoindre le Conseil, une proposition actuellement « à l’étude » au Caire. La Turquie a confirmé que son président Recep Tayyip Erdogan avait reçu une invitation officielle pour devenir membre fondateur, bien que son hostilité déclarée envers Israël suscite de fortes réserves à Jérusalem.

En Amérique latine, le président argentin Javier Milei a annoncé avoir accepté l’invitation, évoquant « un honneur » et réaffirmant son soutien aux pays luttant contre le terrorisme. Le Premier ministre canadien Mark Carney a lui aussi été convié à rejoindre le Conseil et prévoit, selon un haut responsable, d’accepter.

Alors que Washington cherche à bâtir une coalition internationale autour de l’avenir de Gaza, la réaction israélienne souligne les divergences persistantes sur la gouvernance post-conflit et le degré de coordination avec Jérusalem.