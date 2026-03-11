Gideon Sa'ar appelle l’ONU à condamner l’Iran et à classer le CGRI comme organisation terroriste

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, transmise par l’intermédiaire des États-Unis, afin de présenter la position d’Israël sur la guerre en cours avec l’Iran. Cette démarche intervient alors que le Conseil de sécurité doit tenir mercredi une réunion consacrée à la situation iranienne.

Dans ce courrier, le chef de la diplomatie israélienne appelle la communauté internationale à condamner le régime iranien et à inscrire les Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes. Il y accuse Téhéran de poursuivre de manière constante son objectif déclaré de détruire Israël.

Selon Gideon Sa'ar, le régime iranien aurait même intensifié ses efforts malgré les opérations militaires récentes. Il affirme que Téhéran continue de chercher à se doter de l’arme nucléaire tout en développant un vaste programme de missiles balistiques à longue portée. Le ministre évoque également l’accélération clandestine de ces programmes, notamment à travers la construction d’installations souterraines fortifiées destinées à protéger et dissimuler les activités liées à l’armement nucléaire.

Dans sa lettre, le ministre israélien dénonce aussi la répression violente exercée par le régime iranien contre sa propre population. Il estime que l’opération militaire en cours pourrait créer les conditions permettant au peuple iranien de se libérer du pouvoir en place.

Gideon Sa'ar accuse par ailleurs l’Iran d’avoir mené ces derniers jours des attaques massives de missiles et de drones contre des centres de population civils en Israël. Ces frappes ont causé la mort de treize civils israéliens, blessé des centaines de personnes et provoqué d’importants dégâts matériels. Le ministre affirme que ces actions constituent une violation flagrante du droit international ainsi que des engagements pris par l’Iran dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.