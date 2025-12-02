Gideon Sa'ar défend une diplomatie offensive et réclame davantage de moyens

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a dressé, lors de l’ouverture d’un débat devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, un bilan ambitieux de l’action diplomatique israélienne en 2025, tout en alertant sur la nécessité d’accroître massivement les investissements dans la bataille internationale pour l’opinion publique.

Sa’ar a revendiqué une année marquée par une expansion notable de la présence diplomatique d’Israël malgré ce qu’il qualifie de tentative d’"isolement politique". "En 2025, nous avons ouvert trois nouvelles ambassades", a-t-il souligné, affirmant que cette dynamique s’est déroulée dans un contexte politique particulièrement éprouvant, tout en maintenant les positions fondamentales de l’État hébreu.

Le ministre a insisté sur une autre dimension stratégique : la lutte pour les perceptions et l’influence, qu’il décrit comme un "front de conscience" décisif. Selon lui, le ministère conduit une campagne inédite pour renforcer l’image d’Israël sur la scène internationale. À l’appui de cette affirmation, Sa’ar a mentionné l’accueil de plus de 300 délégations étrangères en 2025, soit quinze fois plus que les années précédentes. Parmi elles, une délégation exceptionnelle de 1 000 responsables religieux et influenceurs américains, 250 parlementaires des États américains, ainsi qu’une importante représentation allemande comptant 160 délégués.

Mais ces avancées, insiste-t-il, ne suffisent pas. Estimant qu’Israël fait face à une offensive diplomatique sans précédent menée par l’Iran et ses alliés, Sa’ar a comparé la bataille médiatique et politique en cours à un enjeu vital au même titre que l’armement militaire. Il a plaidé pour une augmentation significative des ressources financières allouées à l’action diplomatique, affirmant que les investissements actuels demeurent loin des besoins réels.

À l’approche d’une réunion gouvernementale cruciale sur le budget 2026, Sa’ar a annoncé son intention de se battre pour obtenir ces fonds supplémentaires, qu’il juge essentiels à la survie politique et stratégique d’Israël. "Notre combat est aujourd’hui un immense combat pour l’opinion publique", a-t-il averti, promettant de présenter sans fard les défis et les pressions auxquels Israël est confronté sur la scène internationale.