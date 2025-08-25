Gideon Sa’ar dénonce l’"hypocrisie" française après la convocation de l’ambassadeur américain

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a vivement critiqué lundi la décision de Paris de convoquer l’ambassadeur américain en France, Charles Kushner, après ses propos accusant le gouvernement français d’inaction face à la montée de l’antisémitisme.

Sur X, Sa’ar a réagi à l’annonce de l’ambassade de France en Israël : « Au lieu de traiter sérieusement la question de l’antisémitisme croissant en France, Paris dénonce une prétendue ‘ingérence dans les affaires internes des États’. C’est le comble de l’hypocrisie ! »

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et rendue publique ce week-end, Kushner avait averti que la reconnaissance d’un État palestinien risquait « d’encourager les extrémistes, d’alimenter la violence et de mettre en danger la vie des Juifs en France ». Il rappelait partager, avec Donald Trump, « des enfants juifs et des petits-enfants juifs », affirmant comprendre profondément la gravité de l’antisémitisme. La France a condamné cette lettre, tout en reconnaissant la réalité préoccupante de la recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023, et a assuré y répondre « avec un engagement total ». Washington, de son côté, a réitéré son soutien à Kushner, malgré la convocation. Cette polémique intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment adressé à Emmanuel Macron un ultimatum : renforcer la lutte contre l’antisémitisme d’ici la fête juive de Rosh Hashana, tout en dénonçant la décision française de reconnaître un État palestinien, qualifiée de mesure « jetant de l’huile sur le feu antisémite ».